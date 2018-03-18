Раймон Доменек: "Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"? Значит ПСЖ нужно подписать Марсело"

Известный французский тренер Раймон Доменек высказался о возможном уходе бразильского форварда Неймара из ПСЖ.

" Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"? Значит клуб должен работать в обратном направлении, чтобы заполучить Марсело. ПСЖ должен делать больше и привлекать новых звезд в дополнение к Неймару. Хочется надеяться, что ему удастся выиграть Лигу Чемпионов в составе ПСЖ для всего французского футбола ", - цитирует 66-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, СМИ узнали об отношении игроков "Реала" к возможному трансферу Неймара. | soccernews.ru