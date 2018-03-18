Раймон Доменек: "Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"? Значит ПСЖ нужно подписать Марсело"

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Раймон Доменек: "Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"? Значит ПСЖ нужно подписать Марсело"Известный французский тренер Раймон Доменек высказался о возможном уходе бразильского форварда Неймара из ПСЖ.

"Марсело хочет видеть Неймара в "Реале"? Значит клуб должен работать в обратном направлении, чтобы заполучить Марсело. ПСЖ должен делать больше и привлекать новых звезд в дополнение к Неймару. Хочется надеяться, что ему удастся выиграть Лигу Чемпионов в составе ПСЖ для всего французского футбола", - цитирует 66-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, СМИ узнали об отношении игроков "Реала" к возможному трансферу Неймара. | soccernews.ru

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