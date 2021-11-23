"Райо" обыграл "Мальорку" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Мальорку" в заключительном матче 15-го тура Ла Лиги.
"Райо" - "Мальорка" - 3:1
Голы: Гвардиола, 16 - 1:0, Гарсия, 20 - 2:0, Трехо (пенальти), 63 - 3:0, Пратс, 89 - 3:1.
"Райо" - Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Родригес, 85), Комесанья (Посо, 73), Оскар Валентин, Трехо (Унаи Лопес, 68), Гвардиола (Бебе, 68), Паласон (Мартин, 85).
"Мальорка" - Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес (Пратс, 85), Батталья, Руис де Галаррета (Фебас, 70), Ли Кан Ин (Жорди Мбоула, 55), Санчес (Ндиайе, 70), Фер Ниньо (Анхель Родригес, 55).
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