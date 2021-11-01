"Райо" сыграл вничью с "Сельтой" в матче Ла Лиги

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"Райо" сыграл вничью с "Сельтой" в матче Ла ЛигиФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Райо Вальекано" на своем поле сыграл вничью с "Сельтой" в матче 13-го тура Ла Лиги.

"Райо" - "Сельта" - 0:0

"Райо" - Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Гвардиола, 87), Унаи Лопес (Трехо, 63), Комесанья, Оскар Валентин (Сисс, 87), Фалькао (Бебе, 73), Паласон (Нтека, 73).

"Сельта" - Дитуро, Васкес, Араухо, Мурильо, Галан (Фонтан, 61), Денис Суарес (Аспас, 80), Тапия, Мендес, Бельтран (Нолито, 61), Гальярдо (Йокушлу, 80), Санти Мина (Солари, 23).

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