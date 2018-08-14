"Райо Вальекано" арендовал воспитанника "Реала"

"Райо Вальекано" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Валенсии" Альваро Медрана.

"Пчёлы" взяли 24-летнего футболиста, который является воспитанником мадридского "Реала", в годичную аренду.

Стоит отметить, что прошлый сезон Медран провёл в "Алавесе" на правах аренды, сыграл 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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