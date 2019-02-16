"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (видообзор матча)

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"Райо Вальекано" - "Атлетико" - 0:1 (видообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 24-го тура испанской Примеры между "Райо Валекано" и "Атлетико", который завершился в пользу "матрасников" (1:0)

Не пропустите: "Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов) | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леванте Леванте 24 30
12 Леганес Леганес 23 29
13 Эспаньол Эспаньол 23 28
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
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