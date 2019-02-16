"Райо Вальекано" - "Атлетико": видеотрансляция мадридского дерби в рамках 24-го тура Примеры

В рамках 24-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях сыграет с "Райо Вальекано".

"Матрасники" продолжают бороться с "Барселоной" и "Реалом" за чемпионский титул, а у "пчёл" абсолютно противоположные задачи - спастись от вылета во второй дивизион. В общем, очки нужны обеим командам, поэтому заруба будет что надо! Да и разве может быть скучным и неинтересным мадридское дерби?

Матч пройдёт в субботу, 16 февраля, на стадионе "Кампо де Вальекас". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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