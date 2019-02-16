"Райо Вальекано" - "Атлетико": видеотрансляция мадридского дерби в рамках 24-го тура Примеры
В рамках 24-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях сыграет с "Райо Вальекано".
"Матрасники" продолжают бороться с "Барселоной" и "Реалом" за чемпионский титул, а у "пчёл" абсолютно противоположные задачи - спастись от вылета во второй дивизион. В общем, очки нужны обеим командам, поэтому заруба будет что надо! Да и разве может быть скучным и неинтересным мадридское дерби?
Матч пройдёт в субботу, 16 февраля, на стадионе "Кампо де Вальекас". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18