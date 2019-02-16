"Райо Вальекано" - "Атлетико": видеотрансляция мадридского дерби в рамках 24-го тура Примеры

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"Райо Вальекано" - "Атлетико": видеотрансляция мадридского дерби в рамках 24-го тура Примеры

В рамках 24-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в гостях сыграет с "Райо Вальекано".

"Матрасники" продолжают бороться с "Барселоной" и "Реалом" за чемпионский титул, а у "пчёл" абсолютно противоположные задачи - спастись от вылета во второй дивизион. В общем, очки нужны обеим командам, поэтому заруба будет что надо! Да и разве может быть скучным и неинтересным мадридское дерби?

Матч пройдёт в субботу, 16 февраля, на стадионе "Кампо де Вальекас". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
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