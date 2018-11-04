"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3 (видеообзор)

Теги райо вальеканобарселона

"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 11-го тура испанской Примеры между "Райо Вальекано" и "Барселоной", который завершился волевой победой "сине-гранатовых" со счётом 3:2.

Не пропустите: "Барселона" выгрызает тяжелейшую победу в матче с "Райо Вальекано". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 3 ноября

Главные новости дня: 3 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Атлетико Мадрид 11 20
3 Алавес 10 20
4 Севилья 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Жирона 11 16
8 Леванте 10 16
9 Реал Вальядолид 11 16
10 Хетафе 10 15
11 Сельта Виго 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 11 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов