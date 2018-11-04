"Райо Вальекано" – "Барселона" - 2:3 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 11-го тура испанской Примеры между "Райо Вальекано" и "Барселоной", который завершился волевой победой "сине-гранатовых" со счётом 3:2.

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