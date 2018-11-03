"Райо Вальекано" - "Барселона": прямая трансляция матча в Мадриде

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"Райо Вальекано" - "Барселона": прямая трансляция матча в Мадриде

В рамках 11 тура чемпионата Испании "Барселона", возглавляющая турнирную таблицу, отправится в Мадрид, где сыграет с "Райо Вальекано".

После уверенной победы в Эль Класико каталонцы постараются продлить победную поступить в столицу. Терять очки "блаугранас" нельзя, ибо конкуренты рядом.

Начало матча в субботу, 3 ноября, в 22:45 (мск).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
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