"Райо Вальекано" - "Барселона": прямая трансляция матча в Мадриде

В рамках 11 тура чемпионата Испании "Барселона", возглавляющая турнирную таблицу, отправится в Мадрид, где сыграет с "Райо Вальекано".

После уверенной победы в Эль Класико каталонцы постараются продлить победную поступить в столицу. Терять очки "блаугранас" нельзя, ибо конкуренты рядом.

Начало матча в субботу, 3 ноября, в 22:45 (мск).

Не пропустите: Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы | http://soccernews.ru