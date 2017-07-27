"Райо Вальекано" хочет арендовать форварда "Реала"

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"Райо Вальекано" хочет арендовать форварда "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Серхио Диас может перейти в "Райо Вальекано", сообщает Marca.

По сведениям издания, "пчёлы" хотят арендовать 19-летнего парагвайца до конца сезона 2017/18.

Отметим, что Диас провёл за вторую команду "Реала" 44 матча и забил 9 голов.

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