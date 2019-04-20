"Райо Вальекано" и "Уэска" не выявили сильнейшего в поединке 33-го тура Примеры

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"Райо Вальекано" и "Уэска" не выявили сильнейшего в поединке 33-го тура Примеры

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Райо Вальекано" принимал "Уэску". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Райо Вальекано" – "Уэска" - 0:0

"Райо Вальекано": Гарсия, Ба, Тито, Гальвес, Морено, Суарес, Медран (Гарсия, 66), Эмбарба, Посо (Ди Санто, 80), Бебе, де Томас.

"Уэска": Сантамария, Пулидо (Мантовани, 46), Мирамон, Эчейта, Галан, Мелеро (Эрнандес, 64), Гомес, Феррейро, Эррера, Авила, Гальего.

Аутсайдеры первенства так и остались в подвале турнирной таблицы: "Райо Вальекано" на 19-м месте, а "Уэска" - на 20-м.

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