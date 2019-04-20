"Райо Вальекано" и "Уэска" не выявили сильнейшего в поединке 33-го тура Примеры
В рамках 33-го тура испанской Примеры "Райо Вальекано" принимал "Уэску". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
"Райо Вальекано" – "Уэска" - 0:0
"Райо Вальекано": Гарсия, Ба, Тито, Гальвес, Морено, Суарес, Медран (Гарсия, 66), Эмбарба, Посо (Ди Санто, 80), Бебе, де Томас.
"Уэска": Сантамария, Пулидо (Мантовани, 46), Мирамон, Эчейта, Галан, Мелеро (Эрнандес, 64), Гомес, Феррейро, Эррера, Авила, Гальего.
Аутсайдеры первенства так и остались в подвале турнирной таблицы: "Райо Вальекано" на 19-м месте, а "Уэска" - на 20-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25