"Райо Вальекано" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"

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"Райо Вальекано" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"
Перуанский защитник мексиканского "Тигреса" Луис Адвинкула перешел в "Райо Вальекано", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа. 

Некоторое время назад перуанские СМИ сообщали, что игроком интересовался "Спартака", но наставник "красно-белых" Массимо Каррера эту информацию опроверг.

28-летний Адвинкула выступал за "Тигрес" с 2017 года и провел за клуб 4 матча. Сдавался в аренду "Лобосу". За сборную Перу сыграл 69 матчей.

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