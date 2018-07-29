"Райо Вальекано" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"



Перуанский защитник мексиканского "Тигреса" Луис Адвинкула перешел в "Райо Вальекано", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

Некоторое время назад перуанские СМИ сообщали, что игроком интересовался "Спартака", но наставник "красно-белых" Массимо Каррера эту информацию опроверг.

28-летний Адвинкула выступал за "Тигрес" с 2017 года и провел за клуб 4 матча. Сдавался в аренду "Лобосу". За сборную Перу сыграл 69 матчей.

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