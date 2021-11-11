"Райо Вальекано" определился с будущим Фалькао

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"Райо Вальекано" готовит новый контракт для нападающего Радамеля Фалькао, утверждает COPE.

По информации источника, "пчёлы" хотят продлить сотрудничество с 35-летним футболистом до июня 2023 года.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до завершения текущего сезона.

Фалькао перешёл в "Райо Вальекано" в начале сентября, сыграл 8 матчей и забил 5 голов.

Сейчас колумбийский форвард восстанавливается после разрыва большой приводящей мышцы правого бедра. Сроки восстановления составят от трёх до четырёх недель.

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