"Райо Вальекано" определился с будущим Фалькао

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"Райо Вальекано" определился с будущим Фалькао

Фото твиттер Ла Лиги

"Райо Вальекано" готовит новый контракт для нападающего Радамеля Фалькао, утверждает COPE.

По информации источника, "пчёлы" хотят продлить сотрудничество с 35-летним футболистом до июня 2023 года.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до завершения текущего сезона.

Фалькао перешёл в "Райо Вальекано" в начале сентября, сыграл 8 матчей и забил 5 голов.

Сейчас колумбийский форвард восстанавливается после разрыва большой приводящей мышцы правого бедра. Сроки восстановления составят от трёх до четырёх недель.

Не пропустите: Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит". | http://soccernews.ru
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