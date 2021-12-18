"Райо Вальекано" победил "Алавес" и вошёл в топ-4 Ла Лиги
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 18-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" дома обыграл "Алавес" со счётом 2:0.
Победу "пчёлам" принесли голы Серхи Гвардиолы и Алехандро Катены.
"Райо Вальекано" – "Алавес" - 2:0
Голы: 1:0 – 19 Гвардиола, 2:0 – 26 Катена.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 43), Комесанья (Сисс, 87), Оскар Валентин, Трехо (Унаи Лопес, 76), Гвардиола (Нтека, 76), Паласон (Фалькао, 87).
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа (Цырля, 76), Лагуардиа, Тачи, Дуарте, Пере Понс (Ману Гарсия, 61), Мойя (Мендес, 54), Лум, де ла Фуэнте (Силла, 61), Хоселу, Риоха (Пельистри, 76).
Набрав три очка, "Райо Вальекано" поднялся на четвёртое место в таблице Ла Лиги. "Алавес" остался на 17-й строчке.
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|20
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|12
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|20
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|20
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|15
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