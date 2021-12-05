"Райо Вальекано" победил "Эспаньол" и обошел "Барселону"

Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Испании мадридский "Райо Вальекано" на своем поле обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма в свои ворота забил Леандро Кабрера.

"Райо Вальекано", набрав 27 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, опередив "Барселону". "Эспаньол" с 20 очками остался на девятой позиции.

"Райо Вальекано" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)

Гол: Кабрера, 54 (автогол) - 1:0

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Сисс, 67), Оскар Валентин, Трехо, Гвардиола, Паласон.

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес (Калеро, 61), Педроса, Дардер, Баре (Морон, 61), Эррера, Алеиш Видаль, Эмбарба, де Томас, Пуадо.

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