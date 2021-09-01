"Райо Вальекано" подпишет Фалькао

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"Райо Вальекано" подпишет ФалькаоФото: инстаграм Фалькао/Автор неизвестен

Колумбийский форвард Радамель Фалькао в ближайшее время станет игроком "Райо Вальекано", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, полная договоренность между нападающим и новичком Примеры достигнута.

Фалькао подпишет контракт с "Райо" на правах свободного агента, соглашение будет рассчитано на два сезона.

Официальное объявление ожидается в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Радамель намерен сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре за сборную Колумбии и ради этого переходит в "Райо".

Прошлым клубом колумбийца был турецкий "Галатасарай".

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