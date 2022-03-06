"Райо Вальекано" проиграл аутсайдеру Ла Лиги
Фото: инстаграм "Кадиса"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Кадис" на своем поле обыграл "Райо Вальекано" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Рубена Алькараса и Уссамы Идрисси.
"Кадис", набрав 24 очка, остался в зоне вылета, но поднялся на 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 31 очком остался на 13-й позиции.
"Кадис" – "Райо Вальекано" - 2:0 (0:0)
Голы: Алькарас, 55 - 1:0, Идрисси, 63 - 2:0
"Кадис": Ледесма, Акапо, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 65), Алькарас, Сан-Эметерио (Алекс Фернандес, 79), Негредо, Лосано (Хосе Мари, 72), Идрисси (Арсамендия, 79).
"Райо Вальекано": Зидан, Балиу, Суарес, Савельич (Мараш, 25), Фран Гарсия (Нтека, 73), Гарсия, Комесанья, Сисс (Трехо, 62), Оскар Валентин (Силла, 73), Гвардиола, Паласон (Бебе, 46).
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