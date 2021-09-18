"Райо Вальекано" разгромил "Хетафе" благодаря дебютному голу Фалькао

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"Райо Вальекано" разгромил "Хетафе" благодаря дебютному голу Фалькао

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 5-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" дома одержал крупную победу над "Хетафе" со счётом 3:0.

Дебютным голом в этом матче отличился нападающий "пчёл" Радамель Фалькао.

"Райо Вальекано" – "Хетафе" - 3:0

Голы: 1:0 – 9, пенальти Трехо, 2:0 – 78 Сисс, 3:0 – 81 Фалькао.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья (Суарес, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54), Паласон (Гвардиола, 89).

"Хетафе": Сория, Суарес, Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Куэнка, Оливера (Мата, 72), Чема Родригес (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья (Сильва, 72), Унал.

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