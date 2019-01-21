"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2, "Леванте" - "Вальядолид" - 2:0 (обзоры)

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"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2, "Леванте" - "Вальядолид" - 2:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей испанской Примеры.

"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад"

"Леванте" - "Вальядолид"

Смотрите также обзор матча "Вильярреал" - "Атлетик". | http://soccernews.ru

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1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Жирона Жирона 20 24
12 Эспаньол Эспаньол 19 24
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
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