"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2, "Леванте" - "Вальядолид" - 2:0 (обзоры)
Представляем вашему вниманию обзоры матчей испанской Примеры.
"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад"
"Леванте" - "Вальядолид"
Смотрите также обзор матча "Вильярреал" - "Атлетик". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Жирона
|20
|24
|12
|Эспаньол
|19
|24
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11