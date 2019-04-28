"Райо Вальекано" - "Реал": (видеотрансляция матча 35-го тура Ла Лиги)

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"Райо Вальекано" - "Реал": (видеотрансляция матча 35-го тура Ла Лиги)

Сегодня, 28 апреля, в рамках 35-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" встретится с мадридским "Реалом".

Подопечные Зинедина Зидана на данный момент занимают 3 строчку турнирной таблице, набрав 65 баллов. "Райо Вальекано" располагается на последнем месте. От спасительного 17 место команду отделяет 7 очков.

Встреча пройдет на стадионе "Кампо де Вальекас" и начнется - в 21:45 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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