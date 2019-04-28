"Райо Вальекано" - "Реал": (видеотрансляция матча 35-го тура Ла Лиги)
Сегодня, 28 апреля, в рамках 35-го тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" встретится с мадридским "Реалом".
Подопечные Зинедина Зидана на данный момент занимают 3 строчку турнирной таблице, набрав 65 баллов. "Райо Вальекано" располагается на последнем месте. От спасительного 17 место команду отделяет 7 очков.
Встреча пройдет на стадионе "Кампо де Вальекас" и начнется - в 21:45 (мск).
Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28