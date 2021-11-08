"Райо Вальекано" теряет Фалькао

Фото: инстаграм Фалькао/Автор неизвестен

Форвард "Райо Вальекано" Радамель Фалькао из-за травмы выбыл на 3-4 недели, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Отмечается, что колумбиец травмировался в игре 13-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала" (1:2) и был заменен, несмотря на то, что сумел забить гол. По итогам медицинского осмотра у футболиста диагностирован разрыв большой приводящей мышцы правого бедра.

В нынешнем сезоне Фалькао принял участие в 8 матчах Ла Лиги, в которых сумел отличиться пятью голами.

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