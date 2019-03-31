"Райо Вальекано" упустил победу в матче с "Бетисом" в Ла Лиге
В 29-м туре чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью со счетом 1:1. На 34-й минуте Рауль де Томас открыл счет, но в конце матча гостей от поражения спас Кристиан Тельо.
"Бетис" остался на девятом месте в турнирной таблице, "Райо Вальекано" по-прежнему находится в зоне вылета на 19-й позиции.
"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (1:0)
Голы: де Томас, 34 - 1:0, Тельо, 81 - 1:1
"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Ба, Морено, Суарес (Ди Санто, 89), Посо (Комесанья, 80), Гарсия, Медран (Трехо, 71), Бебе, де Томас.
"Бетис": Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Эмерсон, Санчес (Морон, 59), Вильям Карвалью, Тельо, Каналес, Хесе (Леон, 80), Ло Чельсо (Каптум, 68).
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|Команда
|М
|О
|1
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|29
|69
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|Атлетико Мадрид
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|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
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|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22