"Райо Вальекано" упустил победу в матче с "Бетисом" в Ла Лиге

В 29-м туре чемпионата Испании "Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью со счетом 1:1. На 34-й минуте Рауль де Томас открыл счет, но в конце матча гостей от поражения спас Кристиан Тельо.

"Бетис" остался на девятом месте в турнирной таблице, "Райо Вальекано" по-прежнему находится в зоне вылета на 19-й позиции.

"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (1:0)

Голы: де Томас, 34 - 1:0, Тельо, 81 - 1:1

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Ба, Морено, Суарес (Ди Санто, 89), Посо (Комесанья, 80), Гарсия, Медран (Трехо, 71), Бебе, де Томас.

"Бетис": Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Эмерсон, Санчес (Морон, 59), Вильям Карвалью, Тельо, Каналес, Хесе (Леон, 80), Ло Чельсо (Каптум, 68).

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