"Райо Вальекано" уволил главного тренера

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"Райо Вальекано" уволил главного тренера

"Райо Вальекано" объявил об увольнении главного тренера команды Мичела. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство "пчел" недовольно результатами команды. "Райо" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Клуб проиграл последние 5 матчей подряд. Мичел возглавил "пчел" в 2017 году. 

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