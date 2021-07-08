"Райо Вальекано" ведёт переговоры с 17-летним российским футболистом
Полузащитник "Кубань-Холдинг" Арсений Бронников может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщил агент Андрей Грушин, 17-летний россиянин привлёк внимание "Райо Вальекано", который пригласил его на просмотр.
Воспитанник "Крыльев Советов" уже подал необходимые документы для получения визы и теперь ждёт ответ от компетентных органов.
Рыночная стоимость Бронникова - 25 тысяч евро. Ранее утверждалось, что за хавбеком следит португальский "Эшторил".
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