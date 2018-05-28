"Райо Вальекано" возвращается в Примеру

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"Райо Вальекано" возвращается в Примеру

В рамках 41-го тура испанской Сегунды "Райо Вальекано" одолел "Луго" и завоевал путёвку в высший дивизион.

"Пчёлы" вернулись в Примеру спустя два года после вылета по итогам сезона 2015/16.

Отметим, что "Райо Вальекано" стал второй командой, добившейся повышения в классе, после "Уэски". 

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