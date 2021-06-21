"Райо Вальекано" выиграл плей-офф турнир за место в Ла Лиге

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"Райо Вальекано" выиграл плей-офф турнир за место в Ла Лиге

Фото: твиттер "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

"Райо Вальекано" завоевал путевку в Ла Лигу, выиграв плей-офф турнир между клубами Сегунды.

В полуфинале мадридский клуб оказался сильнее "Леганеса" (3:0 и 2:1), а в финале встречался с "Жироной". В первом матче "Райо Вальекано" проиграл со счетом 1:2, но на выезде взял реванш - 2:0 и оказался победителем по сумме двух встреч.

Ранее в элитный дивизион вышли "Эспаньол" и "Мальорка".

"Жирона" – "Райо Вальекано" - 0:2 (0:2) - первый матч - 2:1
Голы:  Гарсия, 7 - 0:1, Трехо, 45 - 0:2

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