"Райо Вальекано" ярко представил Фалькао (видео)

Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Райо Вальекано" в официальном клубном канале в ютубе презентовала колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

Форвард достался испанскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года.

35-летний Фалькао ранее играл за "Лансерос Бояка", "Ривер Плейт", "Порту", "Атлетико", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Галатасарай". За сборную Колумбии сыграл 91 матч и забил 35 голов. Чемпион Аргентины, чемпион Португалии, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, двукратный Победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА.

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