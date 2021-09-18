"Райо Вальекано" ярко представил Фалькао (видео)
Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского "Райо Вальекано" в официальном клубном канале в ютубе презентовала колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.
Форвард достался испанскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года.
35-летний Фалькао ранее играл за "Лансерос Бояка", "Ривер Плейт", "Порту", "Атлетико", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Галатасарай". За сборную Колумбии сыграл 91 матч и забил 35 голов. Чемпион Аргентины, чемпион Португалии, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, двукратный Победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14