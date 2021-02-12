Райола блокирует продление контракта Доннаруммы с "Миланом"

Мино Райола, агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, остался недоволен последним предложением клуба о продлении соглашения.

По информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" готовы заключить со своим воспитанником 5-летний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро.

Агент 21-летнего футболиста блокирует сделку, поскольку считает неприемлемым срок предложенного договора. Райола считает, что достаточно продлить сотрудничество на два года.

Если в ближайшие месяцы стороны не договорятся, то в конце июня итальянец станет свободным агентом.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 27 матчей и пропустил 31 гол.

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