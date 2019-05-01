Райола блокирует трансфер де Лигта в "Барселону"

Мино Райола, агент защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, не хочет, чтобы его клиент переходил в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Райола предпочитает, чтобы 19-летний голландец оказался в "Баварии", "Ювентусе" или "Манчестер Юнайтед".

Ранее сам футболист признавался, что хочет продолжить карьеру только в "Барселоне", но позднее сменил риторику на более сдержанную.

Трансферная стоимость де Лигта оценивается в 70 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче за "Аякс".

Не пропустите: "Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии. | http://soccernews.ru