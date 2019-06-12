Райола: "Де Лигт в ПСЖ - это ложь"

Агент Матейса де Лигта Мино Райола заявил, что его клиент не собирается переходить в ПСЖ. Об этом сообщает ANSA.

Ранее сообщалось, что Райола прибыл в Париж для завершения трансфера де Лигта в ПСЖ.

"Де Лигт - в ПСЖ - это ложь. Я не встречался с представителями ПСЖ", - сказал Райола.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересована "Барселона".

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

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