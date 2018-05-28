Райола: "Доннарумма может остаться в "Милане" на всю жизнь"

Известный голландский агент Мино Райола прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента - голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

"Доннарумма? Он может остаться на всю жизнь в "Милане". Скорее клуб покинут китайские инвесторы, чем из него уйдет Доннарумма", - цитирует Райолу TuttoMercatoWeb.

В завершившемся сезоне Доннарумма пропустил 55 мячей в 53 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" назвал цену на Доннарумму. | soccernews.ru