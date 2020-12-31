Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне"

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда назвал слухами информацию, о переговорах с "Барселоной" по поводу своего клиента. Однако, не исключает трансфер игрока в Каталонию.

"Не общался ни с одним из кандидатов в президенты "Барселоны". И даже не планировал. Разговаривать буду только с президентом клуба. Вот когда пройдут выборы - пусть звонят.", – приводит слова Райолы твиттер журналиста Патрика Бергера.



Ранее появилась информация, что Эмили Русо, один из кандидатов на кресло президента, сказал, что уже сообщил Райоле об интересе к Холанду. Но агент эти слухи опровергает.