Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне"

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Райола: "Если "Барса" хочет Холанда, то пусть их новый президент звонит мне"Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда назвал слухами информацию, о переговорах с "Барселоной" по поводу своего клиента. Однако, не исключает трансфер игрока в Каталонию.

"Не общался ни с одним из кандидатов в президенты "Барселоны". И даже не планировал. Разговаривать буду только с президентом клуба. Вот когда пройдут выборы - пусть звонят.", – приводит слова Райолы твиттер журналиста Патрика Бергера.

Ранее появилась информация, что Эмили Русо, один из кандидатов на кресло президента, сказал, что уже сообщил Райоле об интересе к Холанду. Но агент эти слухи опровергает.

В услугах норвежца заинтересован ряд топ-клубов. В их числе "Манчестер Сити" и "Реал".

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