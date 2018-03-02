Райола: "Если бы все зависело от меня, Доннаруммы уже бы не было в "Милане"

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Райола: "Если бы все зависело от меня, Доннаруммы уже бы не было в "Милане"Известный агент Мино Райола высказался о решении своего клиента Джанлуиджи Доннаруммы остаться в итальянском "Милане".

"Джиджи принял решение остаться в "Милане". Я его уважаю. Но если бы он сказал мне, что хочет уйти, я бы действовал оперативно, потому что у него были заманчивые предложения. На самом деле, если бы все зависело от меня, Джиджи уже покинул бы "Милан", - цитирует агента El Mundo Deportivo.

Напомним, Райола назвал трансферную стоимость Балотелли. | soccernews.ru

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