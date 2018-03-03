Райола: "Если бы я представлял "Наполи", то забрал бы Балотелли в свою команду"

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Райола: "Если бы я представлял "Наполи", то забрал бы Балотелли в свою команду"

Мино Райола, агент форварда "Ниццы" Марио Балотелли, предлагает "Наполи" услуги своего клиента.

"Очевидно, что за Марио будут торговаться клубы. Если бы я представлял "Наполи", то забрал бы Балотелли в свою команду, ведь он один из лучших нападающих. Сарри положительно влияет на развитие футболистов, а это именно та почва, в которой нуждается Марио" - приводит слова Райолы Sky Sports.

Ранее Райола заявлял, что трансферная стоимость Балотелли составляет 100 миллионов евро.

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