Райола: "Если бы я представлял "Наполи", то забрал бы Балотелли в свою команду"

Мино Райола, агент форварда "Ниццы" Марио Балотелли, предлагает "Наполи" услуги своего клиента.

"Очевидно, что за Марио будут торговаться клубы. Если бы я представлял "Наполи", то забрал бы Балотелли в свою команду, ведь он один из лучших нападающих. Сарри положительно влияет на развитие футболистов, а это именно та почва, в которой нуждается Марио" - приводит слова Райолы Sky Sports.

Ранее Райола заявлял, что трансферная стоимость Балотелли составляет 100 миллионов евро.

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