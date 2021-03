Райола хочет, чтобы Доннарумма получал в "Милане" 10 млн евро

Все еще не известно, останется ли в "Милане" голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который до сих пор не подписал новый контракт с итальянским клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб переговоры о новом соглашении. Агент футболиста Мино Райола требует для своего клиента зарплату в размере 10 млн евро в год, а также краткосрочный контракт – на год или два.

#Chelsea and #PSG have shown interest to sign Gigio #Donnarumma as a free agent, but #ACMilan working to extend his contract (expires in June). #Raiola asks €10M/year as a new salary and a short renew (1 or 2 years). #Maldini offered 5-years contract (€7,5M/year) without clause