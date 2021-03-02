Райола хочет, чтобы Доннарумма получал в "Милане" 10 млн евро

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Райола хочет, чтобы Доннарумма получал в "Милане" 10 млн евроВсе еще не известно, останется ли в "Милане" голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который до сих пор не подписал новый контракт с итальянским клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб переговоры о новом соглашении. Агент футболиста Мино Райола требует для своего клиента зарплату в размере 10 млн евро в год, а также краткосрочный контракт – на год или два.

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини предложил Доннарумме договор на 5 лет с зарплатой 7,5 млн евро в год.

Тем временем, в услугах 22-летнего голкипера заинтересованны "Челси" и ПСЖ. Клубы хотят подписать футболиста на правах свободного агента.

В этом сезоне Доннарумма провел 23 матча в Серии А, 7 из них – на ноль.

Читать также: Доннарумма просит "Милан" сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в мире | http://soccernews.ru
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