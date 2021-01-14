Райола хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, выбрал предпочтительный вариант продолжения карьеры для своего клиента.

По информации Mundo Deportivo, одиозный голландец хочет трудоустроить 20-летнего футболиста в "Барселону".

Райола уверен, что переход норвежца позволит ему наладить хорошие отношения с новым руководством "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 16 матчей, забил 19 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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