Райола хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"

1 Теги барселонаборуссия дортмундэрлинг холандмино райолатрансферы

Райола хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, выбрал предпочтительный вариант продолжения карьеры для своего клиента.

По информации Mundo Deportivo, одиозный голландец хочет трудоустроить 20-летнего футболиста в "Барселону".

Райола уверен, что переход норвежца позволит ему наладить хорошие отношения с новым руководством "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 16 матчей, забил 19 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" рассматривает трех претендентов на усиление левого фланга обороны. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ymwtm2536

Регистрация Бесплатная, переписка анонимная, все пользователи проверены и фотки реальные. Тысячи новых секс партнеров ждут тебя здесь---- http://srt.vg/amuro

Ответить

главное

"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"

"Милан" может усилиться экс-форвардом "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов