Райола хочет переход Доннаруммы в "Челси" или ПСЖ, игрок желает остаться в "Милане"

1 Теги мино райоладжанлуиджи доннарумма

Райола хочет переход Доннаруммы в "Челси" или ПСЖ, игрок желает остаться в "Милане"Известный агент Мино Райола хочет устроить своего подопечного Джанлуиджи Доннарумму в другой клуб, сообщает Sempremilan со ссылкой на Mediaset.

Сообщается, что речь идет о "Челси" и ПСЖ. Названные клубы все еще не нашли голкипера, которого можно было бы назвать основным и заинтересованы в услугах итальянца. Игроку готовы предложить контракт на сумму 12-14 миллионов евро в сезон.

Однако, сам Доннарумма не планирует покидать "Милан" и даже готов продлить соглашение.

Пока от подписания нового договора стороны отделяет сумма зарплаты. Вратарь сборной Италии планирует получать 10 млн евро за сезон. В клубе согласны только на 7 млн евро. 

Напомним, договор футболиста с миланским грандом рассчитан до конца сезона. 

Читать также: "Милан" отказывается продлевать контракт с братом Доннаруммы. Это может повлиять на решение Джанлуиджи | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

anfinogentova

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- http://bit.do/miase

Ответить

главное

Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Андрей Шевченко может возглавить "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов