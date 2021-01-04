Райола хочет переход Доннаруммы в "Челси" или ПСЖ, игрок желает остаться в "Милане"
Известный агент Мино Райола хочет устроить своего подопечного Джанлуиджи Доннарумму в другой клуб, сообщает Sempremilan со ссылкой на Mediaset.
Сообщается, что речь идет о "Челси" и ПСЖ. Названные клубы все еще не нашли голкипера, которого можно было бы назвать основным и заинтересованы в услугах итальянца. Игроку готовы предложить контракт на сумму 12-14 миллионов евро в сезон.
Однако, сам Доннарумма не планирует покидать "Милан" и даже готов продлить соглашение.
Пока от подписания нового договора стороны отделяет сумма зарплаты. Вратарь сборной Италии планирует получать 10 млн евро за сезон. В клубе согласны только на 7 млн евро.
Напомним, договор футболиста с миланским грандом рассчитан до конца сезона.
Читать также: "Милан" отказывается продлевать контракт с братом Доннаруммы. Это может повлиять на решение Джанлуиджи | http://soccernews.ru
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