Райола хочет переход Доннаруммы в "Челси" или ПСЖ, игрок желает остаться в "Милане"

Известный агент Мино Райола хочет устроить своего подопечного Джанлуиджи Доннарумму в другой клуб, сообщает Sempremilan со ссылкой на Mediaset.

Сообщается, что речь идет о "Челси" и ПСЖ. Названные клубы все еще не нашли голкипера, которого можно было бы назвать основным и заинтересованы в услугах итальянца. Игроку готовы предложить контракт на сумму 12-14 миллионов евро в сезон.

Однако, сам Доннарумма не планирует покидать "Милан" и даже готов продлить соглашение.

Пока от подписания нового договора стороны отделяет сумма зарплаты. Вратарь сборной Италии планирует получать 10 млн евро за сезон. В клубе согласны только на 7 млн евро.