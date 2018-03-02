Райола хочет сделать Доннарумму лучшим вратарем в мире

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Райола хочет сделать Доннарумму лучшим вратарем в мире

Мино Райола, являющийся агентом голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, считает, что его клиент должен покинуть клуб.

"Доннарумма пока еще не лучший голкипер в мире, но он им станет. Для этого ему нужно перейти в топ-клуб. Таков мой план" - приводит слова Райолы Football Italia.

В текущем сезоне Доннарумма провел 38 матчей, из которых в 18 отстоял на ноль.

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