Райола хочет устроить аукцион за Погба между "Реалом" и "Барселоной"

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Райола хочет устроить аукцион за Погба между "Реалом" и "Барселоной"

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может следующим летом оказаться в "Реале" или "Барселоне".

По информации El Nacional, сам футболист склоняется к варианту с продолжением карьеры в Испании, а его агент Мино Райола хочет на этом заработать.

Сообщается, что в планах представителя 28-летнего француза устроить аукцион между "сливочными" и "сине-гранатовыми".

По окончании текущего сезона Погба станет свободным агентом, поэтому "Реалу" или "Барсе" не придётся платить за его трансфер. Райола считает, что при таких условиях необходимо выбить из потенциальных работодателей хавбека максимально возможные комиссионные.

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