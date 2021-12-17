Райола хочет устроить своего клиента в ПСЖ

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Райола хочет устроить своего клиента в ПСЖФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Мино Райола, представитель французского хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба хочет устроить своего клиента в "Пари Сен-Жермен", а не в "Ювентус»", сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, оба клуба намерены подписать футболиста сборной Франции на правах свободного агента следующим летом.

В текущей кампании Погба сыграл 9 матчей в АПЛ,в которых отдал 7 ассистов.

Соглашение игрока с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2022 года.

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