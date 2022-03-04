Райола хочет вместе с Холандом привести в "Барселону" ещё одного своего клиента
Фото твиттер Мино Райолы
Известный футбольный агент Мино Райола готовит два трансфера для "Барселоны", пишет Sport.es.
По информации источника, в первую очередь, речь идёт о покупке форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Однако агент хочет вместе с норвежцем трудоустроить в "блаугране" ещё и защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи.
24-летний марокканец также является клиентом Райолы. В конце июня он станет свободным агентом.
Не пропустите: Хави лично встретился с Холандом. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России
-
"Манчестер Юнайтед" контактировал с тен Хагом
-
Паршивлюк вспомнил, как Шварц кричал на него в душевой
-
Райола хочет вместе с Холандом привести в "Барселону" ещё одного своего клиента
-
В ПСЖ нет согласия по поводу приглашения Зидана
-
Зарема рассказала, почему они с Федуном не уехали из России
-
Аньелли объяснил необходимость создания Суперлиги Европы
-
Грановская может остаться в "Челси", но при одном условии
-
Слуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе легионеров из "Рубина"
-
22-й тур РПЛ вернули на прежние даты
-
Салах: "Меня шокировали результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"
-
Паршивлюк поделился мнением о Захаряне
-
ЦСКА отреагировал на дебютный дубль Чалова в составе "Базеля"
-
Семак раскрыл подробности травм Вендела и Клаудиньо
-
"Ахмат" объявил об уходе украинского легионера
-
РФС подтвердил, что подаст апелляцию на решения ФИФА и УЕФА об отстранении сборных России
-
"Реал" может пострадать от санкций против России
-
"Зенит" теряет Одоевского
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по защитнику "Интера"
-
АПЛ может перестать транслировать матчи в России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20