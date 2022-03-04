Райола хочет вместе с Холандом привести в "Барселону" ещё одного своего клиента

Фото твиттер Мино Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола готовит два трансфера для "Барселоны", пишет Sport.es.

По информации источника, в первую очередь, речь идёт о покупке форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Однако агент хочет вместе с норвежцем трудоустроить в "блаугране" ещё и защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи.

24-летний марокканец также является клиентом Райолы. В конце июня он станет свободным агентом.

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