Райола хочет выбить для Холанда рекордную зарплату
Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, хочет сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
По сведениям Mirror, агент пытается выбить для 20-летнего футболиста зарплату 1,1 миллиона евро в неделю.
Отметим, что такая зарплата будет рекордной. Сейчас самая большая зарплата у Лионеля Месси - 575 тысяч евро в неделю.
По сведениям источника, такую зарплату для Холанда смогут обеспечить "Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ.
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|О
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|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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