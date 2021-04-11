Райола хочет выбить для Холанда рекордную зарплату

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, хочет сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

По сведениям Mirror, агент пытается выбить для 20-летнего футболиста зарплату 1,1 миллиона евро в неделю.

Отметим, что такая зарплата будет рекордной. Сейчас самая большая зарплата у Лионеля Месси - 575 тысяч евро в неделю.

По сведениям источника, такую зарплату для Холанда смогут обеспечить "Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ.

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