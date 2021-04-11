Райола хочет выбить для Холанда рекордную зарплату

Теги боруссия дортмундэрлинг холандмино райола

Райола хочет выбить для Холанда рекордную зарплатуФото твиттер Эрлинга Холанда 

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, хочет сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

По сведениям Mirror, агент пытается выбить для 20-летнего футболиста зарплату 1,1 миллиона евро в неделю.

Отметим, что такая зарплата будет рекордной. Сейчас самая большая зарплата у Лионеля Месси - 575 тысяч евро в неделю.

По сведениям источника, такую зарплату для Холанда смогут обеспечить "Манчестер Сити", "Реал" и ПСЖ.

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