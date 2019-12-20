Райола хочет заработать огромную сумму на трансфере Холанда

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Райола хочет заработать огромную сумму на трансфере Холанда

"Манчестер Юнайтед" столкнулся с неожиданными трудностями при работе над трансфером форварда "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда.

По информации The Sun, "красные дьяволы" в случае покупки норвежца будут вынуждены потратить лишние 14 миллионов евро. Именно такую сумму требует в качестве комиссионных агент 19-летнего футболиста Мино Райола.

Кроме того, "МЮ" не сможет усилиться нападающим в январе, поскольку "Ред Булл Зальцбург" при оформлении сделки будет настаивать на аренде игрока до следующего лета.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "быков" 22 матча, забил 28 голов и сделал 7 ассистов. Отступные в его контракте - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" готов побороться за нападающего "Зальцбурга" Холанда. | http://soccernews.ru
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