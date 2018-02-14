Райола хотел поспособствовать переходу в Икарди в английский топ-клуб

Теги интер миланманчестер юнайтедмино райоламауро икарди

Райола хотел поспособствовать переходу в Икарди в английский топ-клубИзвестный футбольный агент Мино Райола мог посодействовать трансферу форварда миланского "Интера" Мауро Икарди в английский "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Corriere dello Sport, в зимнее трансферное окно голландец предложил свои услуги 24-летнему нападающему "нерадзурри", чтобы помочь тому перебраться в стан "красных дьяволов". Однако в итоге аргентинец отказался от услуг Райолы.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов