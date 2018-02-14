Райола хотел поспособствовать переходу в Икарди в английский топ-клуб

Известный футбольный агент Мино Райола мог посодействовать трансферу форварда миланского "Интера" Мауро Икарди в английский "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Corriere dello Sport, в зимнее трансферное окно голландец предложил свои услуги 24-летнему нападающему "нерадзурри", чтобы помочь тому перебраться в стан "красных дьяволов". Однако в итоге аргентинец отказался от услуг Райолы.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru