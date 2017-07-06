Райола и Ибрагимович прибыли в Турин
Форвард Златан Ибрагимович, последним клубом которого был "Манчестер Юнайтед", и его агент Мино Райола сегодня прибыли в Турин.
Как информирует Football Italia, цель визита 35-летнего нападающего и его представителя в город, где базируется "Ювентус", остается неизвестной. Предполагается, что швед и нидерландский агент могли прилететь в Италию, как для согласования подписания контракта футболистом со "старой сеньорой", так и иные дела Райолы, связанные с другими его клиентами.
Напомним, ПСЖ включил Ибрагимовича в свой зал славы. | soccernews.ru
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|Сассуоло
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|Удинезе
|38
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|Кьево
|38
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|38
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|Эмполи
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|Палермо
|38
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