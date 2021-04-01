Райола и отец Холанда прилетели в Барселону

1 Теги мино райолаэрлинг холандбарселонатрансферы

Райола и отец Холанда прилетели в БарселонуФото: Твиттер @MinoRaiola 
Агент Мино Райола, который ведет дела нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сегодня был замечен в Барселоне.

Вместе с ним прилетел отец футболиста Альф-Инге Холанд. В аэропорту их встретил человек из окружения президента "Барселоны" Жоана Лапорты. О прибытии Райолы сообщило несколько авторитетных СМИ, среди которых Diario Sport, Mundo Deportivo, инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, различные источники неоднократно сообщали о намерении каталонского клуба заполучить 20-летнего игрока сборной Норвегии. "Боруссия" оценивает Холанда в 180 млн евро.

Конечно, есть вероятность, что все это только первоапрельская шутка, но в Испании не отмечают 1 апреля. День дурака в этой стране - 28 декабря.

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