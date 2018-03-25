Райола: "Ибрагимович - умнейший и богатейший футболист"

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Райола: "Ибрагимович - умнейший и богатейший футболист"

Мино Райола, агент форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, рассказал, как швед зарабатывает деньги вне футбола.

"Ибрагимович - умнейший и богатейший футболист. Он способен заработать миллиард евро. Златан очень умно и активно ведет себя на рынке акций. Он инвестирует в игорный бизнес, технологические стартапы и бриллианты. Ибрагимович уже продал крупные акции хедж-фондов, о которых никто не знает, и зарабатывает гораздо больше денег вне футбола" - приводит слова Райолы Goal.com.

Отметим, что Forbes оценивает состояние Ибрагимовича в 26 миллионов евро.

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