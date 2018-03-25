Райола: "Как человек Гвардиола - абсолютный ноль, он - трус"

Известный голландский агент Мино Райола прошелся по личностным качествам главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Пеп Гвардиола в качестве тренера - фантастичен. Как человек, он - абсолютный ноль. Он - трус и собака. Он - классический священник: "Делайте, как я вам говорю, не делайте то, что я делаю...". Если "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне, он подтвердит, что является хорошим тренером, но я все равно буду его ненавидеть", - цитирует агента Mirror.

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