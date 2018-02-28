Райола: "Клюйвертом интересуются топ-клубы"

Агент нападающего "Аякса" Джастина Клюйверта Мино Райола заявил, что его клиентом интересуются многие европейские топ-клубы.

"В данный момент мы ведем переговоры с "Аяксом" о новом контракте и они продвигаются хорошо. Сейчас зарплата Джастина невелика, а им интересуются топ-клубы. "Аяксу" нужно серьезно отнестись к его новому контракту, так как Клюйверт является одним из самых талантливых игроков мира", - приводит слова Райолы De Telegraaf.

В этом сезоне 18-летний Клюйверт провел за "Аякс" 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что им интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

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