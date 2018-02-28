Райола: "Клюйвертом интересуются топ-клубы"

Теги аяксджастин клюйверт

Райола: "Клюйвертом интересуются топ-клубы"

Агент нападающего "Аякса" Джастина Клюйверта Мино Райола заявил, что его клиентом интересуются многие европейские топ-клубы.

"В данный момент мы ведем переговоры с "Аяксом" о новом контракте и они продвигаются хорошо. Сейчас зарплата Джастина невелика, а им интересуются топ-клубы. "Аяксу" нужно серьезно отнестись к его новому контракту, так как Клюйверт является одним из самых талантливых игроков мира", - приводит слова Райолы De Telegraaf.

В этом сезоне 18-летний Клюйверт провел за "Аякс" 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что им интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Бавария" заплатит Горетцке 20 миллионов евро в качестве подъемных. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 25 65
2 Аякс 25 58
3 АЗ 25 53
4 Утрехт 25 44
5 Фейеноорд 25 42
6 Зволле 25 39
7 Витесс 25 38
8 АДО Ден Хааг 25 36
9 Херенвен 25 32
10 Эксельсиор 25 32
11 ВВВ Венло 25 32
12 Хераклес 25 30
13 Гронинген 25 25
14 Виллем II 25 23
15 НАК Бреда 25 21
16 Твенте 25 17
17 Рода ЮК 25 17
18 Спарта Роттердам 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов