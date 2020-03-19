Райола: "Летом постараюсь привести в "Реал" отличного игрока"

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Райола: "Летом постараюсь привести в "Реал" отличного игрока"

Известный футбольный агент Мино Райола заявил, что в ближайшее трансферное окно в мадридском "Реале" может оказаться один из его звёздных клиентов.

"Определённо мне бы хотелось летом привести в "Реал" отличного игрока, и я постараюсь это сделать. Для меня и моих игроков это стало бы поводом для гордости, потому что "Реал" - великий клуб. У меня очень хорошие отношения с мадридцами", - приводит слова Райолы Marca.

Стоит отметить, что именитый агент сотрудничает с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба и форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

За французом "бланкос" безуспешно охотились в течение года, а интерес к норвежцу стали проявлять в последние месяцы.

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