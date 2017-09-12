Райола: "Милану" повезло, что Доннарумма остался, но капитанская повязка для него слишком рано"

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Райола: "Милану" повезло, что Доннарумма остался, но капитанская повязка для него слишком рано"
Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола считает, что клуб не должен был давать его клиенту капитанскую повязку. 

"Милану" и фанатам клубом повезло, что Доннарумма решил остаться в команде. Но капитанская повязка для него это слишком рано. Мы никогда не просили об этом. Джанлуиджи еще слишком юн для нее", - приводит слова Райолы Football Italia.

Напомним, что 18-летний Доннарумма после долгих и тяжелых переговоров продлил контракт с "Миланом" до лета 2021 года.

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комментарии
Конь

Доннарумма,Доннарумма...раздули мыльный пузырь и носятся с ним. От Лацио четыре банки съел и не поморщился. А "пенки" лопает,аж гай шумит.

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